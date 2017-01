Home CD der Woche On my new piano.

Was wurde nicht alles geunkt und gemunkelt in der Klassikwelt. Daniel Barenboim erfindet das Klavierspiel neu, hörte man hier, kann er denn nicht genug kriegen, sagte man da. Doch worum ging es dabei? Barenboim hatte sich in Siena im Jahr 2011 in den Klang des restaurierten Liszt-Flügels verliebt und es sich zur Aufgabe gemacht, ein Klavier zu entwickeln, das sowohl diesem Klangideal als auch der heutigen Technik entspricht. Im belgischen Klavierbauer Chris Maene hat er einen Verbündeten gefunden und mit Unterstützung der Firma Steinway wurde schließlich nach tausenden Arbeitsstunden und Investitionen mehrerer hunderttausend Euro das Modell Barenboim gefertigt.

Daniel Barenboim bezeichnet sein neues Klavier als seine neue Liebe, mit der er so viel Zeit wie möglich verbringen will. Doch was ist so anders, als bei üblichen Konzertflügeln? Die Maserung des hölzernen Resonanzbodens verläuft in verschiedene Richtungen, liest man im Beiheft. Stege, Rippen und Klammern wurden extra entworfen und Hämmer und Saiten neu positioniert, heißt es weiter. Der größte Unterschied allerdings, und das bringt uns zu Liszts altem Hammerflügel zurück: die Saiten werden hier gerade, also parallel zueinander gespannt, statt wie gewöhnlich diagonal oder überkreuzt. Der Klang sei dadurch laut Barenboim „viel transparenter, wunderbar durchsichtig – man hört wie auf den Grund eines Tons“.

Tatsächlich lässt sich nun auf der Debüt CD mit dem Modell Barenboim ein alternatives Klangerlebnis erfahren. Selten hat ein moderner Flügel eine solche Trennschärfe zwischen den Tönen zugelassen. Absolute Transparenz und Durchhörbarkeit, auch in den tieferen Registern. Quasi um zu beweisen, dass sich dieser Klang positiv auf Werke verschiedenster Epochen auswirkt, hat Daniel Barenboim Kompositionen von Scarlatti, über Beethoven und Chopin bis zu Franz Liszt aufgenommen. Quod erat demonstrandum, kann man da nur sagen. Nicht zuletzt zeigt diese CD aber auch, dass Daniel Barenboim nach wie vor zu den ganz Großen seiner Zunft gehört. Ob sein Klaviermodell in Serie gehen und in Zukunft von anderen Pianisten gespielt wird, steht noch in den Sternen, auf weitere Aufnahmen und Konzerte darf man sich allerdings schon jetzt freuen. (mg)