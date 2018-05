Interpret: Spark

Label: Berlin Classics

EAN: 885470010694

Beim Instrument Blockflöte werden vielleicht bei so mancher oder so manchem Erinnerungen an eigene Volksschulerfahrungen wach. Im professionellen Bereich denkt man wohl an Maurice Steger, Dorothee Oberlinger oder die junge Lucie Horsch. Dass sich dieses Instrument aber nicht nur bestens für Barockes eignet, beweisen seit vielen Jahren Andrea Ritter und Daniel Koschitzki, zuerst als Mitglieder des Amsterdam Loeki Stardust Quartet und seit 2007 mit der eigenen „Classical Band“ Spark. „On the Dancefloor“ ist der Titel der aktuellen CD.

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat es viele Musikerinnen und Musiker des „klassischen“ Bereiches hinausgezogen, in die weite Welt der Popularmusik. Hat schon Menuhin regelmäßig mit seinem Kompagnon Stephane Grapelli die Bühnen diverser Jazzclubs unsicher gemacht und Punkgeiger Nigel Kennedy seine Stradivari gegen eine verzerrte E-Geige getauscht, so sind es in letzter Zeit eher kleine Ensembles, die ihren Horizont erweitert haben. Spark, die klassische Band, gehört seit 2007 zu den Aushängeschildern dieser Crossover Szene, besetzt mit zwei Blockflöten, Violine bzw. Viola, Cello und Klavier. Das Quintett präsentiert Bach, Vivaldi, Mozart & Co im frischen Kontext und schafft Anknüpfungsmomente mit den Sounds und dem Lebensgefühl der Gegenwart. Oder wie ein Journalist der FAZ einmal treffend bemerkt hat „Kammermusik auf höchstem Niveau und am Puls der Zeit.“

Für ihr aktuelles Album bedienen sich Spark sowohl Werken der klassischen und romantischen Ära, als auch der jüngeren Vergangenheit. Bearbeitungen von Mozart, Ravel und Reger treffen auf Musikstücke von Michael Nyman, Cole Porter, Abba oder auch Neukompositionen von Spark Cellisten Victor Plummetaz. So unterschiedlich, wie die Tanzmusik in Diskotheken, Bars und Clubs sein kann, so verschieden sind auch die Zugänge zu den jeweiligen Werken. Mal flott, stark rhythmisiert und mitreißend, mal eher was für den gemütlichen Schieber oder „L‘amour-Hatscher“, wie wir in Wien gerne sagen. Doch immer mit der typischen Handschrift der „klassischen Band“ Spark. Eine gelungene Mischung, die man sowohl in Brahms- oder Schubertsaal als auch im Porgy and Bess oder einem der Wiener Clubs hören möchte. (mg)