Helmut Pitsch berichtet von zwei Aufführungen an der Berliner Staatsoper Unter den Linden: „Salome“ von Richard Strauss in einer Inszenierung von Hans Neuenfels und „Tristan und Isolde“ mit dem österreichischen Heldentenor Andreas Schager, in einer Inszenierung von Dmitri Tcherniakov.