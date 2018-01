Home Rubato Oper brennt.

Alles ist im Fluss– während das Aktuelle entsteht, ist es auch schon an der Zeit, an Übermorgen zu denken. Aber schön der Reihe nach. Ein Haus, das sich künstlerisch gern über das Ausgefallene definiert, sei es in der Programmauswahl, in der Besetzung oder durch wagemutige Produktionen, präsentiert dieser Tage seinen zukünftigen Intendanten. Ab 2022/23 wird der norwegische Opernregisseur Stefan Herheim das Theater an der Wien leiten. In einer Pressekonferenz lässt er sich in die Karten blicken. Anlass genug, um sich eine Stunde lang Gedanken zur aktuellen Opernwelt zu machen.

Fotokredit: (c) Per-Erik Skramstad