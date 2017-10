Home AufgeMUKt! Operette an der MUK.

Im Fokus steht der Universitätslehrgang Klassische Operette an der MUK: Zu Gast bei Marion Eigl sind der Lehrgangsleiter Wolfgang Dosch und Branimir Agovi, ein Absolvent, dessen Karriere gerade beginnt. Zwei Baritone, die sich bestens verstehen. Im Sommer stand der aus Albanien stammende Agovi als Cascada bei den Schlossfestspielen Langenlois auf der Bühne, aktuell ist er bei den Herbsttagen Blindenmarkt in Paul Linckes Frau Luna als zu erleben. Praxis, Praxis, Praxis lautet die Devise an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien.