Am Donnerstag, 11. Juli, ist es soweit. Die zweite Operetten-Produktion Seefestspiele Mörbisch unter der Leitung des Künstlerischen Direktors Peter Edelmann feiert auf der Seebühne am Neusiedlersee Premiere. Nach Gesprächen mit Peter Edelmann und dem Verfasser der Spiel- und Textfassung Gernot Kranner, Dirigent Thomas Rösner und „Obereunuch“ Harald Serafin, hat sich Ursula Magnes in Mörbisch im Umfeld der Probenarbeit mit der deutschen Sopranistin Elissa Huber (Lisa), dem jungen deutschen Tenor Maximilian Mayer (Gustl) und dem Grazer Bühnenbildner Walter Vogelweider über „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehár unterhalten.

Inhalt teilen