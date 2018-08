Home Rubato Opernwettstreit 1734/35

Am 7. Oktober 1734 tritt der legendäre Kastrat Farinelli in den größten Opernstreit der damaligen Zeit ein. Für 5000 Pfund Jahresgage leiht er der Adelsoper seines Lehrers, Mentors und Freundes Nicola Porpora seine Wunderstimme. Porpora wiederum braucht seinen Schützling als Unterstützung gegen die musikalische Übermacht Georg Friedrich Händels. Bis Anfang 1737 hält der Ausnahmesänger sein englisches Publikum in Trance und führt Händels Königliche Oper in den Ruin. Doch auch die Adelsoper des Nicola Porpora scheitert an den immensen Gagenvorstellungen des Sängers.

Für seine neueste CD hat der Sopranist Arno Argos eine Gegenüberstellung der wichtigsten Kastratenarien aus diesem Wettstreit ausgewählt. Im Rubato-Studio bei Christoph Wellner präsentiert er Ausschnitte daraus.