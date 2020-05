Home Brusattis Beethoven Dreimal Opus 10.

Beethovens Mutter wurde 1746 als Maria Magdalena Keverich in der Wambachgasse in Ehrenbreitstein, heute ein Stadtteil von Koblenz, geboren. Die drei Klaviersonaten op. 10 wurden 52 Jahre später 1798 vom Sohn Luwig komponiert und der Gräfin Anna Margarete von Browne gewidmet. Otto Brusatti präsentiert nicht nur am Muttertag Aufnahmen dieser Sonaten-Trias mit Artur Schnabel, Maurizio Pollini und Wilhelm Kempff. Literarisches gib es Zitateweise aus Johann Wolfgang von Goethes „Egmont“.