Die Orchesterakademie des Tonkünstler-Orchesters und der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) verbindet das gemeinsame Ziel junge Musiker*innen für die Tätigkeit in renommierten Orchestern vorzubereiten und auszubilden. Eine Kooperationsvereinbarung der beiden Institutionen ermöglicht es die Akademietätigkeit mit einem Masterstudium an der MUK (Vertiefungsgebiet Orchesterspiel) zu verknüpfen und mit dem akademischen Titel Master of Arts abzuschließen. Wie diese Kooperation in der Praxis funktioniert, erläutert Arno Steinwider, Vizedekan der Fakultät Musik an der MUK und Studiengangsleiter Blasinstrumente und Schlagwerk. Rafael Salas Chia (Bild) studiert Dirigieren und wird bei seiner Bachelor-Prüfung am 17. Juni am Pult des Tonkünstler-Orchesters stehen.

