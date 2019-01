Kunst hören – Kunst begreifen

Harald Haslmayr, Kulturhistoriker und Lehrender an der Kunstuniversität Graz am Institut für Musikästhetik, plaudert mit seinem ehemaligen Studenten Andreas Großbauer über dessen Weg ins Orchester der Wiener Staatsoper und zum Vorstand der Wiener Philharmoniker (2014-2017). Was es dazu benötigt, ein Probespiel gewinnen zu können und ob die Kunstuniversität Graz optimal darauf vorbereitet. Ein interessanter gedanklicher Austausch zwischen Musiktheorie und -praxis. Durch die Sendung begleitet Ursula Magnes.

(c) Wiener Staatsoper