Wer hat Schuld?

Am kommenden Sonntag kommt Manfred Trojahns Oper Orest zur Premiere an der Wiener Staatsoper. Nach einer Orest-Produktion der Neuen Oper Wien als Österreichische Erstaufführung 2014 und Limonen aus Sizilien der Wiener Volksoper 2017 eine weitere Gelegenheit Trojahns Werk kennenzulernen. Ursula Magnes hat den Komponisten zum Gespräch getroffen. Über Opernstoffe, die Liebe zur Ironie, Mozart-Rezitative, Fragen der Schuld in Antiken-Mythen, Richard Strauss „Elektra“, das Verfassen von Libretti oder das Loslassen von Stücken. Den Klang des Staatsopernorchesters, über das Arbeiten im Kaffeehaus, das Komponieren mit Bleistift und das nächste Opernprojekt „Euridyce“ für Amsterdam 2022. Aktuell sind am Linzer Landestheater auch Trojahns neu komponierte Rezitativtexte für W. A. Mozarts La clemenza di Tito zu erleben.

(c) Wiener Staatsoper