Orfeo von Claudio Monteverdi.

Der Beginn der Geschichte der Oper steht mit Claudio Monteverdis „L’Orfeo“ eindeutig fest. Unglaublich wie modern dieses Werk auch über 400 Jahre nach seiner Entstehung ist. Richard Schmitz beschäftigt sich mit diesem bahnbrechenden Werk Claudio Monteverdis und bringt Aufnahmen der Favola in Musica mit Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Gabriel Garrido, Rinaldo Alessandrini und August Wenzinger. Zu hören sind Anthony Rolfe Johnson, Lajos Kozma, Furio Zanasi, Victor Torres, William Matteuzzi und Helmut Krebs in der Titelrolle. Weiters sind die Stimmen von Cathy Berberian, Rotraud Hansmann, Anne Sofie von Otter und Fritz Wunderlich zu erleben. Die ideale Einstimmung auf die Neuproduktion an der Wiener Staatsoper.

