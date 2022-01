Birn & Birn.

Noch kann man den Schimmer von Weihnachten wahrnehmen und in diesem Sinne hat Orgelprofessor Dr. Peter Planyavsky wieder eine Entdeckung parat: die Fantasie über „Kommet ihr Hirten“ von Max Birn, gespielt ausgerechnet in Dornbirn! Ferner die Choralfantasie „Wie schön leucht’ uns der Morgenstern“ von Dietrich Buxtehude, die in der Sendreihe merkwürdigerweise noch nie zu hören war. Andererseits sind wir eigentlich mitten im Fasching. Diesbezüglich kommt einiges, was unter dem Stichwort „witzig“ im Regal steht. Und dann noch ein kleines Geburtstagsstück für einen geborenen Salzburger: „Le Bolero du divin Mozart“ von Guy Bovet.

