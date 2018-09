Peter Planyavsky ist derzeit – oder eigentlich immer – viel beschäftigt. Er ist Künstlerischer Leiter des 7. Internationalen Franz-Schmidt-Orgelwettbewerbes, der aktuell von 14. bis 22. September in Wien stattfindet und fördert eine Vielzahl an Konzerten, die sich mit seiner Lieblingsgattung beschäftigen, Konzerte für Orgel und Orchester. Eine Gattung, die man weiterhin fördern muss. In seiner Sendung präsentiert er unter anderem das frühe Konzert von Paul Hindemith und Ausschnitte aus dem 1. Konzert von Alexandre Guilmant und der Sinfonie concertante von Joseph Jongen.

TIPP: Am 24. September spielt Peter Planyavsky die ÖEA seines neuen Stückes „Noch eine Toccata“ im Wiener Stephansdom! [mehr]

(c) Darko Pleli