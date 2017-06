Home Orgel City Vienna Orgelmusik aus der Marienkirche.

Am Pfingstsonntag präsentiert Peter Frisée Text-Interventionen von Bodo Hell zu, und Stücke aus dem Bach’schen Orgelbüchlein zum Pfingstfest. Sowie eine Aufnahme vom 23. Oktober 1983 mit Wolfgang Capek. Er musizierte an der Rieger-Orgel der Marienkirche in Wien-Hernals.

Playlist [mehr]

Weitere Infos Orgel City Vienna