Rund um den letzten großen Weihnachtsfeiertag zu den Heiligen Drei Königen widmet sich Staatsoperndirektor Dominique Meyer dem Orient. Ein Begriff der sich wie Flugreisen dehnen und breit wie offen interpretieren lässt. So tummeln sich in der Sendung Moses, Cleopatra, Samson und Dalila, Scheherazade, Aida, Nabucco und Salome. Prosit Neujahr aus dem Haus am Ring und vom Herrn Direktor!

