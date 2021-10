Home Rubato Orphée et Eurydice in der Kammeroper.

„Gehen Sie hin!“ hat unser Opernexperte Richard Schmitz in seiner Rezension nach der Premiere von Orphée et Eurydice von Gluck an der Wiener Kammeroper gesagt. Orpheus sozusagen als „Orphine“ und das ganze nicht in der Unterwelt sondern in einem Sterbezimmer eines modernen Krankenhauses. Und doch ist alles stimmig und stimmungsvoll. Das liegt vor allem an den großartigen jungen Sängerinnen, die in den Hauptpartien zu erleben sind aber auch an der Fassung für die Wiener Kammeroper, die gemeinsam vom Leading Team erarbeitet wurde. Dazu hat sich Michael Gmasz den Regisseur Philipp M. Krenn und den Dirigenten Raphael Schlüsselberg ins Rubato eingeladen, um mehr über die Hintergründe dieser Wandlung zu erfahren.

Bild © Herwig Prammer.