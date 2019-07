Mit der Opéra-bouffon in zwei Akten und vier Bildern „Orphée aux enfers“ von Jacques Offenbach aus dem Jahr 1858 gibt der australische Regisseur Barrie Kosky sein Debüt bei den diesjährigen Salzburger Festspielen. „Orphée aux enfers“ oder „Orpheus in der Unterwelt“ gilt zurecht als Urahn der Wiener Operette. Diese scharfzüngige Persiflage auf die seinerzeitigen politisch wie gesellschaftlichen Zustände in Paris sind aktueller denn je.

In der 213. Ausgabe seiner Sendereihe „Per Opera ad Astra“ beschäftigt sich Richard Schmitz mit diesem ins glatte Gegenteil gekehrten Mythos und bringt Ausschnitte einer Aufnahme aus Lyon unter Marc Minkowski mit Natalie Dessay als Eurydike und Laurent Naouri als Jupiter. Auch die deutsche Fassung unter Willy Mattes mit Anneliese Rothenberger kommt nicht zu kurz. Dem französischen Esprit entspricht nach dem Geschmack des Sendungsgestalters am besten die Aufnahme unter Michel Plasson. Dessen Can-Can reißt von den Radiositzen.

Ein weiterer Beitrag zum Offenbach-Jahr auf radio klassik Stephansdom.

(c) Salzburger Festspiele