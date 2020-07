Home Rezensionen Orpheus in Waidhofen.

Bei den Salzburger Festspielen probt man die zwei Opernproduktionen Così fan tutte und Elektra. Ein Abstecher bei Amstetten lohnt sich. Im Mostviertel, in der Stadt der Türme, Waidhofen/Ybbs, hat man bereits Premiere gefeiert. Unter dem Motto „Feste feiern wie sie fallen“ brachte die junge Operntruppe Oper rund um Jacques Offenbachs Allzeit-Knüller Orpheus in der Unterwelt in die Eishalle. Musikchefin Ursula Magnes berichtet.

Tipp: Decke oder wärmere Jacke mitnehmen! Es kann trotz Offenbachs Musik kühl werden.