Oscar & mehr.

Vieles läuft derzeit anders als wir es gewohnt sind. Auch die 93. Verleihung der Oscars durch die Academy in Los Angeles. Der Kalifornier James Newton Howard war mit der Filmmusik zu News of the World nominiert, ging aber leer aus. 2015 erhielt er im Rahmen von Hollywood in Vienna den Max Steiner Film Music Achievement Award. Musikchefin Ursula Magnes eröffnet das Rubato mit Howards Oscar nominierten Musik, erinnert an Christa Ludwig als Bernstein-Interpretin und folgt neben anderen spannenden musikalischen Projekten auch der Starry Night des Signum Saxophone Quartet.

