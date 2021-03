Home Startseite Ostern mit den Wiener Symphonikern.

Die diesjährigen Kar- und Ostertage finden bei den Wiener Symphonikern auch anders statt, als in den vergangenen Jahren und mittlerweile Jahrzehnten. Frühling in Wien, das traditionelle Osterkonzert aus dem goldenen Saal des Wiener Musikvereins oder dem großen Saal des Wiener Konzerthauses, wird diesmal am Ostersonntag als reines TV-Konzert aus dem großen Sendesaal des ORF Radiokulturhauses übertragen. Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada und die Musikerinnen und Musiker des Orchester, sowie Geiger Emmanuel Tjeknavorian haben jedoch beim Programm keinerlei Abstriche gemacht und werden mit Musik von Strauss, Strauß, Korngold, Kreisler und Tschaikowsky Wiener Flair versprühen. Schon zwei Tage zuvor gibt es eine absolute Premiere in der österreichischen Orchester- und Konzertlandschaft zu erleben. Am Karfreitagvormittag spielen unter dem Titel „Neun Orchester – eine Botschaft“ neun Orchester abwechselnd die Sätze aus Joseph Haydns „Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze“. Die Botschaft dahinter lautet eindeutig, die österreichische Orchesterlandschaft ist trotz aller Lockdowns und damit einhergehender Einschränkungen aktiv wie eh und je. Spannende Projekte, über die Michael Gmasz mit dem Intendanten der Wiener Symphoniker Jan Nast geplaudert hat.

