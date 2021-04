Orgel Ostern Evergreen.

Am Weissen Sonntag oder auch Sonntag der Barmherzigkeit führt kein Weg an starken österlichen Akzenten vorbei. Solche finden wir unter anderem in eher unbekannten Stücken von Alfred Müller-Kranich, Guy Bovet, seine Toccata per l’Elevazione, ovvero per la Communione aus der Messa di Pasque, Karl Höller, Dic nobis Maria, Marcel Dupré, Regina coeli oder österliche Musik von Gottlieb Muffat. Es gibt auch mindestens einen, „den“ Evergreen: Praeludium „Hallelujah“ und Fuge in D-Dur von Franz Schmidt.

