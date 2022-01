Home Uncategorized Musik zur Heiligen Woche 2022.

Karwoche und Ostern

Neues und Liebgewonnenes

Die Fülle an Musik für die Heilige Woche zwischen Palmsonntag und dem Fest der Auferstehung ist groß. Verschränkt mit den Live-Übertragungen aus dem Wiener Stephansdom bietet das Musikprogramm dieser Tage wie gewohnt Neues und Liebgewonnenes, in größter Vielfalt an Epochen und Interpretationen.

Ein Klassiker der Moderne in der Musica Sacra des Palmsonntages, die Lukas-Passion von Krzysztof Penderecki in einer Liveaufnahme der Salzburger Festspiele 2018. Dazu ergänzend die Lukas-Passion von Georg Philipp Telemann, in der fünften und letzten Vertonung aus dem Jahr 1748 sowie jene von Heinrich Schütz gut 100 Jahre früher für gemischten Chor a cappella komponiert. Dietrich Buxtehudes „Membra Jesu nostri“ – „Die allerheiligsten Gliedmaßen unseres leidenden Jesus“ dürfen ebenso wenig fehlen wie Ludwig van Beethovens heldisch, kämpferisch angelegtes Oratorium „Christus am Ölberge“ aus dem Jahr 1803. J. S. Bachs Matthäus-Passion, heuer in der Interpretation durch René Jacobs und der Akademie für Alte Musik Berlin, füllt den Vormittag des Karfreitages, auch wenn liturgisch gesehen das Johannes-Evangelium gelesen wird. Von den großen ausladenden Stabat Mater-Vertonungen der Romantik steht heuer am Karsamstag jene von Antonín Dvořák, in Starbesetzung und Nikolaus Harnoncourt, auf dem Programm. Die Musica Sacra am Ostersonntag bringt eine Weltersteinspielung, „Die Auferstehung Christi“ von Anton Schweitzer, ab 1775 Hofkapellmeister in Gotha. Georg Friedrich Händels römisches Meisterwerk „La Resurrezione“ in der Aufnahme mit Le Concert d’Astrée unter Emmanuelle Haïm schießt den Reigen am Ostermontag.