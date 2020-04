osternachtstraum

Der Poet und Ordensbruder Andreas Knapp lebt in einer Plattenbausiedlung in Leipzig, in einer seit Generationen nicht mehr christlich geprägten Umgebung. Bei einer Hochzeit sagte ihm die 80-jährige Großmutter der Braut, sie sei zum ersten Mal in einer Kirche gewesen. Andreas Knapp betreut Flüchtlingsfamilien und schreibt religiöse Gedichte – mit biblischen Spurenelementen. Sein neuer Band enthält einige Gedichte, die sich mit einem unreligiösen Weltbild auseinandersetzen. Vorsichtig deuten die kurzen poetischen Texte einen Dialog mit nichtreligiösen Menschen an. Programmatisch lautet der Titel: “Ganz Knapp. Gedichte an der Schwelle zu Gott” (Verlag Echter).

In der „Achtung Bibel!“–Sendung mit Stefanie Jeller erzählt Andreas Knapp u.a. welche Zusage die Feier der Osternacht für Christen bereit hält, und welche allgemein menschliche Erfahrung in Nächten, in Träumen und in dem neuen Morgen liegt.

