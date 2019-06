Giuseppe Verdis Oper „Otello“ gilt als eines seiner Meisterwerke. Mit Hilfe seines Librettisten Arrigo Boito und basierend auf William Shakespeares literarischer Vorlage ist ein äußerst packendes Stück Musiktheater entstanden. Das ganze Drama des dunkelhäutigen Außenseiters und seiner unschuldigen Frau wird psychologisch stringent in der Partitur verwirklicht. Richard Schmitz widmet diese, bereits 212. Ausgabe der Sendereihe, dem wohl beliebtesten Otello-Interpreten der Gegenwart, Plácido Domingo. Er hat diese Rolle überall und oft gesungen. In der Sendung werden vier unterschiedliche Aufnahmen mit Plácido Domingo zu hören sein. In letzter Zeit hat auch Jonas Kaufmann die Rolle gesungen. Als Desdemona ist Renée Fleming, Katja Ricciarelli, Maria Agresta, Anna Tomova-Sintow und Anne Schwanewilms zu hören. Den Bösewicht Jago singen Renato Bruson, Justino Diaz, James Morris und Marco Vratogna. Eine Einstimmung auf die Premiere an der Wiener Staatsoper: Donnerstag, 20. Juni.

