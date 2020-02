Home Rubato Otello trifft auf Modern Times.

Besucher der Mailänder Scala konnten am 5. Februar 1887 einen großen Uraufführungserfolg Giuseppe Verdis miterleben – Sein Otello wurde damals aus der Taufe gehoben. Michael Gmasz erinnert mit verschiedenen Einspielungen an diesen legendären Erfolg und kombiniert Verdis Opernmusik mit Filmmusik, die fast 50 Jahre später ihre Premiere in amerikanischen Kinos gefeiert hat. Modern Times von Charlie Chaplin ist nämlich ebenso an einem 5. Februar erstmals zu sehen gewesen, im Jahr 1936.

Bild: Wikimedia