Otmar Kastner im Gespräch.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personal in San Francisco, Sevilla und Wien, arbeitet Otmar Kastner in verschiedenen Unternehmen als Personalmanager & Personalentwickler. Er ist verantwortlich für Corporate Culture, Führungskräfte-Entwicklung sowie Aus- und Weiterbildung. An der Wirtschaftsuniversität Wien wird er Universitätslektor für „Emotionales Personalmanagement“. Otmar Kastner beginnt parallel dazu seine Karriere als Kabarettist. Schließlich verbindet er Wirtschaft mit Kabarett und erschafft das Wirtschaftskabarett. Die Kombination aus Lachen und Botschaft verleiht ihm das Prädikat eines Referenten der Extraklasse.

In seinen Vorträgen nimmt Otmar Kastner das Publikum auf eine einzigartige Reise in die Unternehmenswelt mit. Er zeigt auf, wo Unzulänglichkeiten existieren. Er entlarvt alte Eitelkeiten und holt überkommene Denkmuster vor den Vorhang. Dann dreht er den Spieß um. Er zeigt Auswege, entzündet ein Feuer der Begeisterung und lässt das Publikum erleben, wie die Qualitäten von Einzigartigkeit, Leichtigkeit und Begeisterung praktisch umgesetzt werden können. Der Humor ist dabei stets das Werkzeug, das er virtuos beherrscht.

Chefredakteur Christoph Wellner porträtiert den vielseitigen Künstler.

