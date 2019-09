Aller Anfang …

Die Theaterferien sind Geschichte. Mit dem Tag der offenen Tür hat der Spielbertrieb an der Wiener Staatsoper für die laufende Saison wieder begonnen. Staatsoperndirektor Dominique Meyer hat sich für seine 87. Mélange eine schöne Auswahl an Ouvertüren zusammengestellt. Musik, bevor der Vorhang aufgeht, Ruhe einkehrt. Neuerdings auch oft schon in vielen Regiekonzepten eine instrumentale Fläche, um Bilder zu zeigen und zusätzliche Geschichten zu erzählen. Es gibt Ouvertüren von Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, Wolfgang Amadé Mozart, Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber, Hector Berlioz, Giuseppe Verdi und Richard Wagner.

