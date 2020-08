Home Schwerpunkt Alles Gute Seiji Ozawa!

Kaum zu glauben. Der japanische Dirigent Seiji Ozawa feiert am 1. September seinen 85. Geburtstag. Nach einer schwerwiegenden Erkrankung ist er 2013 auch wieder auf das Konzertpodium zurückgekehrt. Ein unlängst veröffentlichtes Live-Album mit Martha Argerich und dem Mito Chamber Orchestra zeugt von größter musikalischer Vitalität und Leidenschaft. Wer einmal Seiji Ozawas Tänzchen am Dirigentenpodium erleben durfte, wird es nicht vergessen. Der ganze Körper wird von Musik erfasst. Seine Ausstrahlung vermitttelt sich, sobald er einen Raum betritt.

Geboren wurde Seiji Ozawa am 1. September 1935 in Mandschukuo, ein von Japan errichtetes Kaiserraich in der Mandschurai. Er gewann 1959 einen Preis beim Dirigentenwettbewerb in Besançon, wurde Assisten von Leoanard Bernstein bei den New Yorker Philharmonikern und schließlich für sensationelle 29 Jahre lang (1973-2002) Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra, wo er als Innovator auch viel für die Moderne Musik getan hat.

2002 leitete er das Neujharskonzert der Wiener Philharmoniker und wurde im gleichen Jahr Musikdirektor der Wiener Staatsoper. Eines seiner prägnanten Zitate: „Dirigieren ist wie Schwimmen. Wer steif ist, geht unter.“

