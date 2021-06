Woche 7.-12. Juni 2021 – 10. Woche im Jahreskreis

Diese Woche beginnt mit einer sehr bekannten Stelle aus der sogenannten Bergpredigt: Die Seligpreisungen. Was es bedeutet ein glückliches Leben zu führen mithilfe der Worte des Jesus von Nazareth, darüber denken wir mit P. Andreas Schöffberger tiefer nach. Er ist seit 1983 Priester, Teil des Ordens der Kalasantiner, Pfarrer in St. Josef-Rreinlgasse in Wien und mit Leib und Seele Seelsorger.

Montag, 7. Juni 2021

Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.

(Matthäusevangelium 5, 1-12)

Dienstag, 8. Juni 2021

Ihr seid das Licht der Welt.

(Matthäusevangelium5, 13-16)

Mittwoch, 9. Juni 2021

Wer die Gesetze hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.

(Matthäusevangelium5, 17-19)

Donnerstag, 10. Juni 2021

Schließ ohne Zögern Frieden.

(Matthäusevangelium 5, 20-26)

Freitag, 11. Juni 2021 – Hochfest Heiligstes Herz Jesu

… sogleich floss Blut und Wasser aus seiner Seite.

(Johannesevangelium 19, 31-37)

Samstag, 12. Juni 2021

Euer ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein.

(Matthäusevangelium 5, 33-37)

