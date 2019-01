Home Lebenswege P. Gerwin Komma SJ

Der Bischofsvikar für die Orden in der Erzdiözese Wien über die Bedeutung geistlicher Berufungen in der Gegenwart. Anlass des Porträts ist der Tag des Geweihten Lebens, der weltweit am 2. Februar begangen wird. Eine Sendung von Stefan Hauser.