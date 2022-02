28. Februar bis 5. März 2022 – 8. Woche im Jahreskreis

P. Michael Kreuzer ist Steyler Missionar in St. Gabriel bei Mödling und für Bibelpastoral zuständig. In der Hinterbrühl und in Maria Enzersdort ist er Kaplan.

Montag, 28. Februar 2022

Nur Gott ist gut.

(Markus, Kapitel 10, 17-27)

Dienstag, 1. März 2022

„Ihr werdet das Hundertfache empfangen “

(Markus, Kapital 10, 28-31)

Mittwoch, 2. März 2022

„Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider“

(Joël 2, 12–18)

Donnerstag, 3. März 2022

„Leben und Tod lege ich dir heute vor, Segen und Fluch“

(Deuteronomium 30, 15-22)



Freitag, 4. März 2022

„Das ist ein Fasten, wie ich es liebe“

(Jesaja 58, 1-9a)

Samstag, 5. März 2022

„Wenn du dem Hungrigen dein Brot reichst, dann geht im Dunkel dein Licht auf“

(Jesaja 58, 9b-14)

