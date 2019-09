Paderewski, Chopin.

Interpret: Claire Huangci, Deutsche Radio Philharmonie, Shiyeon Sung

Label: Berlin Classics

EAN: 885470010960

Die Pianistin Claire Huangci hat schon in vergangenen Jahren ein gutes Gespür für Programmauswahl für ihre CDs gezeigt. Nach den Präludien von Rachmaninow ist sie auf ihrer aktuellen Scheibe wieder mit Orchester zu hören, diesmal mit Musik der beiden polnischen Komponisten Frédéric Chopin und Ignacy Jan Paderewski.

Claire Huangci ist eine quirlige, äußerst sympathische und im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Klaviervirtuosin. Nachdem sie schon das eine oder andere Mal mit Orchester auf CD zu hören war, hat sie gemeinsam mit der Deutschen Radio Philharmonie unter Shiyeon Sung nun ihr erstes wirkliches Konzert-Album eingespielt. Das einzige Klavierkonzert von Ignacy Jan Paderewski trifft dabei auf das erste Klavierkonzert von Frédéric Chopin. Jeweils Konzerte der früheren Schaffensperiode beider Komponisten und zwei Werke, die der Pianistin hörbar Freude bereiten.

„Ihre Interpretation der Werke von Mozart, Beethoven und Schubert besticht durch ihre Kreativität und wirkt frisch und überzeugend.“ So lautete das Jury-Statement im vergangenen Jahr, als Claire Huangci den 1. Preis des Concours Geza Anda gewonnen hat. Nach dem Anhören ihrer neuen CD möchte ich die Namen Chopin und Paderewski hinzufügen. Das Paderewski Konzert ist sozusagen ein bisher kaum geschliffener Rohdiamant, von dem schon im Eröffnungssatz ein Feuer ausgeht, das Huangci zu beherrschen weiß. Sie möchte diese Komposition übrigens auch vermehrt im Konzertsaal spielen. Öfters dort zu erleben ist das Klavierkonzert Nr. 1 in e-Moll von Chopin, das die Pianistin bereits seit ihrem „Wunderkind“-Alter, also mit 8 Jahren, bestens kennt und das ihr aus den Fingern fließt, „wie wenn man einen alten Freund begrüßt“, wie sie selbst im Beiheft schreibt. Was soll ich über diese Intimität und Beziehung noch mehr sagen. Die Deutsche Radio Philharmonie unter Shiyeon Sung ist ihr ein aufmerksamer Begleiter und setzt, vor allem bei Paderewski, auch die nötigen Akzente.(mg)