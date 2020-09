Home Schwerpunkt Ein Tag mit viel Musik von Arvo Pärt.

Alles Gute Arvo Pärt: Der Glöckchenspieler wird 85

Am 11. September begeht der estnische Komponist Arvo Pärt seinen 85. Geburtstag. Geboren im kleinen Städtchen Paide bekam er den Unwillen der sowjetischen Kulturfunktionäre seiner Musik und seines Glaubens wegen zu spüren. Arvo Pärt emigrierte 1980 mit seiner Familie nach Wien, wo er in Alfred Schlee und der Universal Edition sowie Pfarrer Josef Herowitsch und dem Kammermusikfest Lockenhaus entscheidende Weggefährten fand. Bahnbrechend wurde für ihn nach verschiedenen Stilexperimenten seine ureigene Musiksprache, der so genannte „Tintinnabuli“- Stil:

„Ich habe entdeckt, dass es genügt, wenn ein einziger Ton schön gespielt wird. Dieser Ton, die Stille oder das Schweigen beruhigen mich. Ich arbeite mit wenig Material, mit einer Stimme, mit zwei Stimmen. Ich baue aus primitivem Stoff, aus einem Dreiklang, einer bestimmten Tonqualität. Die drei Klänge eines Dreiklangs wirken glockenähnlich. So habe ich es Tintinnabuli genannt.“

(c) Arvo Pärt Center, Birgit Püve