„Palestrina“ ist das Werk eines musikalischen Traditionalisten. Hans Pfitzner hat versucht Richard Wagners romantische Tradition fortzusetzen. Und das ist ihm aus der Sicht von Richard Schmitz großartig gelungen. Pfitzners musikalische Legende „Palestrina“ will keine Oper sein und ist es doch. Richard Schmitz ruft die großen Darsteller der Titelfigur in Erinnerung: Julius Patzak, Fritz Wunderlich, Nicolai Gedda und Richard Holm, die mit großer Hingabe die Figur des Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) an einer Zeitenwende gestalten. Das Kardinalkollegium ist mit Hans Hotter, Walter Berry, Karl Ridderbusch, Dietrich Fischer-Dieskau, Bernd Weikl und Alfred Reiter hervorragend besetzt. Sena Jurinac und Hanny Steffek in der Hosenrolle des Ighino begeistern ebenso.

(c) Hamburgische Staatsoper 2011: Roberto Saccà als Palestrina, umgeben von den toten Meistern der Tonkunst im ersten Akt