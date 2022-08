Home Perspektiven Palliatives Pflegwohnhaus der Malteser Kinderhilfe.

Die Malteser Kinderhilfe bietet im Hilde Umdasch Haus in Amstetten einen Ort des Lebens für schwer pflegebedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Mit diesem Haus wurde erstmals in Österreich ein völlig neuartiges Wohn- und Pflegekonzept realisiert. Das Haus bietet – seit seiner Fertigstellung im Herbst 2015 – einerseits die Möglichkeit, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für begrenzte Zeit in wohnlicher Atmosphäre professionell zu pflegen und damit pflegende Angehörige temporär zu entlasten. Andererseits können die Kinder und Jugendlichen bei Mangel an geeigneteren Alternativen auch für einen längeren Zeitraum in der Wohngemeinschaft bleiben. Eine Sendung im Rahmen des Thementages: Malteser helfen. Seit mehr als 900 Jahren.