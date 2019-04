Peter Planyavsky präsentiert Orgelmusik im Zeichen des Palmsonntags und der besonderen liturgischen Anlässe in der Karwoche. Sehr unterschiedliche Zugänge von Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen, Marcel Dupré und Siegfried Reda, Kirchenmusikdirektor an der St.-Petri-Kirche in Mülheim an der Ruhr, wo 1996 ein Platz nach ihm benannt wurde.

