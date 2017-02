Noch bis 20. März ist im Theatermuseum die ausgezeichnete Ausstellung In den eigenen vier Wänden. Papiertheater – eine bürgerliche Liebhaberei zu besichtigen.

Die aus England stammende Mode brachte ab dem Biedermeier „die Bretter, die die Welt bedeuten“ in die bürgerlichen Wohnzimmer Österreichs. Theaterbegeisterte Familien bastelten aus Ausschneidebogen, die in Papiergeschäften erstanden werden konnten, Kulissen und Figuren nach. Live zu Gast bei Marion Eigl ist die Kuratorin und Sammlungsleiterin Karin Neuwirth.

Im Bild: Der Zauberschleier von F.X. Told © Kamilla und Gert Strauss, Wien