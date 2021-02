Home Rubato Parsifal im Dom.

Das hat es so noch nie gegeben. Parsifal im Dom. Günther Groissböck hat die Idee von Anfang an gefallen und hat seinen langjährigen Begleiter Manfred Schiebel mit ins Boot des ersten Wiener Dom-Konzertes geholt. Richard Wagners Partitur für das Bühnenweihefestspiel Parsifal mit einer ganz speziellen Registrierung der neuen Riesenorgel im Wiener Stephansdom umzusetzen, verlangt Geduld und viel Hörgefühl. Die akustischen Verhältnisse im Wiener Stephansdom ähneln jenen in Bayreuth. Günther Groissböck wird von der Pilgram-Kanzel singen. Der Spieltisch der Riesenorgel steht ebenfalls in diesem Bereich.

Für sein eigens errichtetes Festspielhaus hat Richard Wagner sein letztes Musikdrama Parsifal komponiert, „seine letzte Karte“ wie er sagte. Günther Groissböck wird die großen Monologe des Gurnemanz aus dem 1. und 3. Aufzug singen, dazu die instrumentalen Klassiker: das Vorspiel, die Verwandlungsmusik und den Karfreitagszauber. Musikchefin Ursula Magnes stellt das Projekt vor und lässt jene Menschen zu Wort kommen, die maßgeblich und unterstützend daran beteiligt sind. Wie forderte Richard Wagner doch vehement: „Kinder, schafft Neues“. In Zeiten wie diesen ein Auftrag. In der sakralen Mystik des Wiener Stephansdom eine Herausforderung: der Kunst und der Weihe des Raumes genüge zu tun.

(c) Andreas Pichler

18. Februar 2021, 20.30 Uhr

„Parsifal im Dom“

Günther Groissböck (Bass) & Manfred Schiebel (Orgel)

25. Februar 2021, 20.00 Uhr

„Bach und Michelangelo im Dom“

Martin Rummel (Cello) & Jan Thümer (Rezitation)

17. März 2021, 20.00 Uhr

„Romantik im Dom“

Chen Reiss (Sopran) & Peter Frisée (Orgel)