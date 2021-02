Home Klassik am Nachmittag Parsifal für junge Ohren.

Am Faschingsonntag Richard Wagners Bühnenweihefestspiel Parsifal erzählt für große und kleine Hörer und Hörerinnen. Passend zum Valentinstag: die Blumenmädchen. Die liebevoll unterhaltende Einführung für Parsifal im Dom, das erste Wiener Dom-Konzert am 18. Februar, 20.30 Uhr, live im Radio und per Videostream aus dem Wiener Stephansdom.

(c) Naxos