Es passiert viel Gutes in der Welt, auch wenn man davon nichts in den Zeitungen liest. In vielen Armutsregionen der Welt sind kreative, mutige und hoffnungsvolle Menschen am Werk, die ihre Probleme und die ihrer Mitmenschen in Angriff nehmen und oft verblüffend einfache und sehr effektive Lösungen umsetzen. Hier in Österreich gibt es Frauen und Männer, die diese Menschen unterstützen und zu ihren Partnern geworden sind – „Partner unter gutem Stern“. Die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar vermittelt solche Partnerschaften. Eine Sendung über solidarisches Handeln.

Eine Sendung von Monika Fischer.