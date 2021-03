Interpret: Cembaless

Label: Naxos

EAN: 730099143936

Alte Musik ohne Cembalo? Geht das denn bzw. darf das denn sein? Ja, es geht und ja es darf sein, vor allem, wenn es so klingt wie beim Ensemble Cembaless, das nun mit Passacaglia della Vita sein CD Debüt feiert.

Passacaglia della Vita, die Passacaglia des Lebens – ausgehend vom gleichnamigen Werk von Stefano Landi, hat das Ensemble Cembaless eine Reihe von Werken ausgewählt und zusammengestellt, die vorwiegend auf gleichen Basslinien, einmal mehr und dann wieder weniger improvisierend interpretiert werden. Passacaglia trifft auf Ciaccona, Fandango und andere Ausprägungen dieses Stiles. Für Abwechslung im Klangcharakter sorgen die unterschiedlichen Besetzungen und Arrangements, mit Viola da Gamba, Barockgitarre, Theorbe, Blockflöten, persischen Percussionsinstrumenten und Gesang aber eben ohne Cembalo.

In den Musikstücken mit Text, ganz ausgezeichnet gesungen von Elisabeth von Stritzky, geht es um verschiedene Lebenssituationen bzw. Facetten des Lebens, wie es Cembaless selbst formulieren: Liebeskummer, Verrat, Verführung aber auch um Humor und Witz und nicht zuletzt um Tod und Vergänglichkeit. So monoton die immer gleichbleibende und wiederkehrende Basslinie einer Passacaglia auch sein mag, so abwechslungsreich gestalten sich die Figuren, Melodien und Motive der Blockflöten von David Hanke und Annabell Opelt und der Gambe von Shen-Ju Chang und vor allem auch die Rhythmen, die über der harmonischen Eintönigkeit liegen. Besonderen Schwung bringen dabei Theorbespieler Robbert Vermeulen, Gitarrist Stefan Koim und der Percussionist Syavash Rastani ins Spiel. Die Mitglieder von Cembaless beweisen mit ihrem CD Debüt einmal mehr, dass alte Musik auch heute noch frisch, lebendig, mitreißend und kreativ sein kann und nicht zwingend irgendwelchen Dogmen der historischen Aufführungspraxis folgen muss. (mg)

