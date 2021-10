Interpreten: Fabian Müller

Label: Berlin Classics

EAN: 885470013107

Der deutsche Pianist Fabian Müller teilt mit Ludwig van Beethoven die Geburtsstadt Bonn und schließt seine jüngste Aufnahme für Berlin Classics mit Beethovens „Appassionata“. Für den Titel der CD nimmt er Anleihe an Robert Schumanns Klaviersonate Nr. 2 und Johannes Brahms‘ 2 Rhapsodien op. 79. Es ist das Wort „passionato“ – einmal Presto bei Schumann und einmal Molto bei Brahms. Fabian Müller weiß den Unterschied zu zeigen. Wie überhaupt seine Interpretationen mitten ins Herz der Musik treffen. Ohne Umschweife – das tut richtig gut, findet Musikchefin Ursula Magnes.

So rasch wie möglich – Fabian Müller hat es drauf und schafft auch den Gegensatz mühelos. „Andante. Getragen“ ist bei ihm ein Lied ohne Worte. Er singt seinen Schumann und beweist bei Brahms viel Übersicht und eine selten so vernommene Helligkeit im Klavierklang.

Über Wolfgang Rihms Klavierstück Nr. 5 „Tombeau“ sagt Fabian Müller: „Es ist ein sehr spezielles und extremes Stück, aber ich denke, in diesem Grundgefühl und in dieser Idee sehr nah an Beethoven.“ Die extremen Pausen machen das Zuhören zur Herausforderung. Da erklingt Beethoven wie ein ferner Gruß von Napoleons Schlachtfeld – wie wohltuend ist diese Aufnahme. Gänzlich ohne Marketing-Weichspüler. Greifen Sie zu. Dieses Hören bewegt.