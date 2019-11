Interpret: Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020938249

Passionsmusiken außerhalb der Zeit um Ostern passen wunderbar zu Allerheiligen und vor allem Allerseelen. Das Französische Instrumental- und Vokalensemble Les Cris de Paris unter Geoffroy Jourdain hat sich unlängst mit solchen Werken aus alter Zeit beschäftigt, und bei harmonia mundi herausgebracht.

Geoffroy Jourdain ist ein vielseitig interessierter Musiker. Während seines Musikwissenschaftsstudiums an der Pariser Sorbonne hat sich allerdings seine Vorliebe für alte Musik und deren historisch informierte Musizierpraxis herausgebildet, so dass es nur eine Frage der Zeit gewesen ist, dass er sich vom Theoretischen auch aufs Praktische stürzt. Mit seinem Ensemble Les Cris de Paris, besetzungstechnisch variabel von ganz klein bis ziemlich groß, hat er sich zuletzt mit Motetten und Madrigalen um 1600 beschäftigt, nun sind es also Passionsmusiken aus Venedig von 1600 bis 1750. Es ist ein Eintauchen in die wunderbare Klangwelt des Überganges von der Renaissance in die Barockzeit, z.B. mit den herrlichen Crucifixus Vertonungen von Claudio Monteverdi, Antonio Caldara und vor allem auch Antonio Lotti, dessen Kompositionen zu den Höhepunkten auf dieser CD gehören.

Dabei muss es aber nicht immer vokale Mehrstimmigkeit sein, denn auch so vermeintlich „einfache“ Musikstücke wie Tarquinio Merulas Hor Ch‘e tempo di dormire ziehen einen mit ihrer Intensität und der herausragenden Ausführung in ihren Bann. Als Intermezzi erklingen Instrumentalwerke von Monteverdi und Legrenzi, die in ihrer Grundstimmung wunderbar zu den ausgewählten Passionsmusiken passen. Das ist Musik für alle Liebhaberinnen und Liebhaber alter Klänge, dieser Tage ideal zu genießen, wenn man sich an liebe Verstorbene erinnern möchte, aber auch darüber hinaus! (mg)