Passionsspiele Oberammergau.

Interpreten: Oberammergauer Passionsspiele

Label: Hook Music

EAN: 4038903000120

Vor fast 400 Jahren begann die Geschichte der Passionsspiele in Oberammergau. Die Pest wütete in vielen Teilen Europas und machte auch vor Oberammergau nicht halt. Um dem Elend ein Ende zu setzen, beschlossen die Oberammergauer ein Gelübde abzulegen. 1633 schworen sie, alle zehn Jahre das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sofern niemand mehr an der Pest stirbt. Das Dorf wurde erhört und so spielten die Oberammergauer 1634 das erste Passionsspiel. Ihr Versprechen haben die Oberammergauer bis heute gehalten. Die Passionsspiele 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden. Somit finden die 42. Passionsspiele nun von 14. Mai bis 2. Oktober 2022 statt. Auch die Musik ist reizvoll und erstmals als CD verfügbar. Musikchefin Ursula Magnes hat sich darüber schlau gemacht.

Wer nicht die Möglichkeit hat die Passionsspiele in Oberammergau live mitzuerleben, hat jetzt die Musik zum Passionspiel verfügbar. Komponiert vom Schubertzeitgenossen Rochus Dedler und Markus Zwink, der sich seit 30 Jahren damit auseinandersetzt und auch im Dirigententeam für 2022 ist. Markus Zwink hat die Vorlage von Rochus Dedler kontinuierlich erneuert. Originales steht bei ihm neben Bearbeiteten, Etabliertes neben Neuem.

So erklingt neben dem schon 2010 eingeführten jüdischen Gebet Sch’ma Israel auch der 22. Psalm, bekannt durch die auch in deutschen Passionen oft zitierten Worte: „Eli, Eli, lama asabtani“ – Mein Gott,mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

Das einzigartige der Passionsspiele in Oberammergau, die den ganzen Ort erfassen, sind die Tableaus, die „Lebenden Bilder“ aus dem Alten wie Neuen Testament. Die Musik dazu ist bildhaft, doch nie aufdringlich – einfach und gut zu hören. Solisten, Chor und Orchester der Oberammergauer Passionsspiele haben mit der aktuellen CD ein bleibendes Dokument vorgelegt. (um)