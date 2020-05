Home Schwerpunkt Der Pastoral-Tag auf radio klassik Stephansdom.

Einen weiteren vollen schönen Radiotag lang wollen wir am Pastoral-Tag Ludwig van Beethovens „Pastorale“ zum Ausgang nehmen und Pastorales in den Mittelpunkt stellen. Musikalisch mit Werken von Justin Heinrich Knecht bis Emmanuel Chabrier, Jospeh Marx oder Leevi Madetoja, um nur einige zu nennen.

Ludwig van Beethoven an seine Freundin Therese Malfatti in Walkersdorf bei Wien, gegen Ende Mai 1810: „wie froh bin ich einmal in Gebüschen, Wäldern, Unter Bäumen, Kräutern, Felsen wandeln zu können, kein Mensch kann das Land so lieben wie ich – geben doch Wälder Bäume Felsen den Widerhall, den der Mensch wünscht…“

