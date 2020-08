Eine Pastorale?

In Salzburg bestreitet Igor Levit im Rahmen der Festspiele alle 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven an acht Abenden im Haus für Mozart. Otto Brusatti widmet sich aktuell folgenden Beethoven- und Literaturstücken: er hinterfrägt die „Pastorale“ genannte Klaviersonate op. 28, gespielt von Vladimir Sofronitsky, liest aus Johann Gottfried Herders „Von der Einteilung der Menschen in Rassen“ und bringt Ausschnitte aus „Fidelio“, arrangiert für Klavier zu vier Händen von Alexander Zemlinsky, gespielt von Maki Namekawa und Dennis Russell Davies.

