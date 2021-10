Home Rubato Pater Karl Wallner live im Rubato.

Pater Karl Wallner ist Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich. Die Spendenorganisation des Papstes kümmert sich um benachteiligte Menschen in Ländern des Südens und unterstützt die Ausbildung von Priestern. Insgesamt nimmt man die 1.100 ärmsten katholischen Diözesen am Globus in den Blick. Am radio klassik-Thementag zum Weltmissionssonntag ist Pater Karl Wallner live zu Gast bei Stefan Hauser. Sie erfahren vieles über die Hilfe von Missio und den Weltmissionssonntag am 24. Oktober 2021.