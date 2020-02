Home Rubato Patricia Petibon.

Eine ganz besondere Künstlerin ist live zu Gast bei Marion Eigl im Studio: Patricia Petibon. Seit vielen Jahren wird die französische Sopranistin für ihre musikalische Wandlungsfähigkeit allein auf der Opernbühne weltweit gefeiert. So fasziniert sie mit ihrer silberhellen und zugleich nuancenreichen Stimme in der Barockoper genauso wie in den großen Mozart-Partien und als Alban Bergs „Lulu“. Ihr Facettenreichtum spiegelt sich auch in ihren Liedprogrammen wider, in denen sie wie selbstverständlich den Bogen vom klassischen Lied über das französische Chanson bis hin zum amerikanischen Song schlägt. Am Donnerstag präsentiert Patricia Petibon gemeinsam mit ihrer langjährigen Klavierpartnerin Susan Manoff im Brahms-Saal das Programm L’amour, la mort, la mer. Die dazu gehörige CD (das Bild zeigt das Cover) ist der rote Faden in der Sendung.

© Bernard Martinez