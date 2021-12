Home Rubato Patricia Nolz.

Mozarts Musik brachte Patricia Nolz bereits beachtenswerte Erfolge ein: nach ihrem Debüt als Cherubino in Le Nozze di Figaro im Vorjahr im Theater an der Wien (unter der Leitung von Stefan Gottfried und in der Regie von Alfred Dorfer) verkörpert die Mezzosopranistin nun die Zerlina im neuen Don Giovanni an der Wiener Staatsoper. Im dortigen Opernstudio ist die aus Niederösterreich stammende Sängerin seit der vorigen Saison Mitglied. Live zu Gast bei Marion Eigl spricht Patrizia Nolz über die aktuelle Produktion, die Zusammenarbeit mit Regisseur Barrie Kosky und Dirigent Philippe Jordan, ihre bisherige Laufbahn und die nächsten Schritte.